Ultime Notizie – Elezioni 2022, sondaggi: Fratelli d'Italia primo partito, centrodestra sfiora 50% (Di lunedì 29 agosto 2022) A meno di un mese dalle Elezioni politiche del 25 settembre 2022, gli ultimi sondaggi cominciano a dare indicazioni sempre più costanti. Tra queste c'è la corsa alla palma di primo partito, che è al momento è Fratelli d'Italia per tutti gli istituti demoscopici. Il partito di Giorgia Meloni, nelle Ultime rilevazioni effettuate, oscilla tra il 24,1 di Quorum/Youtrend per Sky tg 24, che è anche l'ultimo sondaggio pubblicato, e il 25% che a Fdi attribuisce Antonio Noto. Una sostanziale unanimità per Fratelli d'Italia, che traina la coalizione di centrodestra, data vicina al 50%. Una quota che potrebbe consentire all'alleanza Fdi, Lega, Fi, Nm di fare man bassa di ...

