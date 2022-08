Ultime Notizie – Elezioni 2022, Meloni: “Sinistra ha stampa che si inventa fregnacce” (Di lunedì 29 agosto 2022) “La Sinistra è nervosa perché a voi hanno detto in questi anni che aveva un’egemonia culturale, ma non era vero: ha un’egemonia di potere. Hanno paura di perdere quel sistema di potere e se lo perdono hanno un problema. Un sacco di gente che non valeva niente è finita, perché chi aveva un ruolo di responsabilità solo perché aveva la tessera del Pd, deve andare a casa. Per fare posto a chi sa lavorare e non ha la tessera del Pd. Per questo si contorcono e hanno la stampa che si deve inventare le fregnacce dalla mattina alla sera”. Lo afferma Giorgia Meloni a una manifestazione di FdI a Catania. “La Sinistra – ha aggiunto Meloni – è così nervosa in questa campagna elettorale perché a voi hanno detto cose importanti in questi anni, che la Sinistra ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) “Laè nervosa perché a voi hanno detto in questi anni che aveva un’egemonia culturale, ma non era vero: ha un’egemonia di potere. Hanno paura di perdere quel sistema di potere e se lo perdono hanno un problema. Un sacco di gente che non valeva niente è finita, perché chi aveva un ruolo di responsabilità solo perché aveva la tessera del Pd, deve andare a casa. Per fare posto a chi sa lavorare e non ha la tessera del Pd. Per questo si contorcono e hanno lache si devere ledalla mattina alla sera”. Lo afferma Giorgiaa una manifestazione di FdI a Catania. “La– ha aggiunto– è così nervosa in questa campagna elettorale perché a voi hanno detto cose importanti in questi anni, che la...

