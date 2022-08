Ultime Notizie – Commissaria antiracket: “Libero Grassi rivoluzionario, venne lasciato solo” (Di lunedì 29 agosto 2022) “Oggi ricordiamo l’omicidio di un uomo con un pensiero rivoluzionario per quell’epoca, un uomo che in assoluta solitudine si è contrapposto, anche in maniera sfidante, alla criminalità organizzata”. Lo ha detto all’Adnkronos la Prefetta Maria Grazia Nicolò, Commissaria straordinaria del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, a margine della commemorazione dell’imprenditore Libero Grassi, ucciso il 29 agosto di 31 anni fa per avere detto no al racket del pizzo. Parlando dei casi di richieste delle vittime del racket e dell’usura al Fondo di solidarietà, Nicolò ha detto che c’è stato “un incremento, anche in Sicilia, nel 2021, ancora è presto per stabilire cosa accadrà quest’anno – spiega – ma dobbiamo tenere conto che alla denuncia non corrisponde necessariamente una ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) “Oggi ricordiamo l’omicidio di un uomo con un pensieroper quell’epoca, un uomo che in assoluta solitudine si è contrapposto, anche in maniera sfidante, alla criminalità organizzata”. Lo ha detto all’Adnkronos la Prefetta Maria Grazia Nicolò,straordinaria del governo per il coordinamento delle iniziativee antiusura, a margine della commemorazione dell’imprenditore, ucciso il 29 agosto di 31 anni fa per avere detto no al racket del pizzo. Parlando dei casi di richieste delle vittime del racket e dell’usura al Fondo di solidarietà, Nicolò ha detto che c’è stato “un incremento, anche in Sicilia, nel 2021, ancora è presto per stabilire cosa accadrà quest’anno – spiega – ma dobbiamo tenere conto che alla denuncia non corrisponde necessariamente una ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - TuttoASRoma : Belotti e Camara per Mourinho - gabribett : @punteggiatura_ Non è sempre così io vivo a TV e qui si mette con la plastica la a Venezia la devi differenziare si… -