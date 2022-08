Ultime Notizie – Caro energia, von der Leyen: “Al lavoro su intervento d’emergenza” (Di lunedì 29 agosto 2022) L’Unione Europea sta pianificando misure urgenti per ridurre l’impennata del costo dell’energia elettrica. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al Forum Bled in Slovenia. “I prezzi dell’elettricità alle stelle stanno ora mettendo in evidenza, per diversi motivi, i limiti del nostro attuale disegno del mercato elettrico” che “è stato sviluppato in circostanze completamente diverse e per scopi completamente diversi”, ha affermato von der Leyen. “Ecco perché ora stiamo lavorando a un intervento di emergenza e a una riforma strutturale del mercato dell’energia elettrica”, ha aggiunto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) L’Unione Europea sta pianificando misure urgenti per ridurre l’impennata del costo dell’elettrica. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der, intervenendo al Forum Bled in Slovenia. “I prezzi dell’elettricità alle stelle stanno ora mettendo in evidenza, per diversi motivi, i limiti del nostro attuale disegno del mercato elettrico” che “è stato sviluppato in circostanze completamente diverse e per scopi completamente diversi”, ha affermato von der. “Ecco perché ora stiamo lavorando a undi emergenza e a una riforma strutturale del mercato dell’elettrica”, ha aggiunto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - dnaJuve27 : Un pochino di dignità, gli è rimasta... ?? 'CR7 ha deciso! Ronaldo NON andrà al Napoli': le ultime ?? via… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie 29 agosto 2022 -