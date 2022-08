Ultime Notizie – Caro energia e bollette, come riuscire a risparmiare (Di lunedì 29 agosto 2022) Caro energia, dagli elettrodomestici al riscaldamento: ecco qualche consiglio per abbattere il costo di luce e gas e cercare di risparmiare per contenere gli aumenti in bolletta. La cucina e gli elettrodomestici Gli elettrodomestici, ricorda facile.it, sono tra i maggiori responsabili del consumo energetico domestico. Pertanto, il primo consiglio è di sostituire quelli più vecchi – anche se tuttora funzionanti – con quelli di nuova generazione e ad alta efficienza energetica. Ad esempio, cambiando un vecchio frigo da 350 litri in classe C con uno moderno in classe B (nuova classificazione energetica) è possibile ridurre il consumo energetico di oltre 3/4. Occhio alle etichette energetiche che, dal 2021, sono cambiate: una classe A++ di qualche anno fa corrisponde a una B di oggi. Altrettanto importante è la manutenzione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022), dagli elettrodomestici al riscaldamento: ecco qualche consiglio per abbattere il costo di luce e gas e cercare diper contenere gli aumenti in bolletta. La cucina e gli elettrodomestici Gli elettrodomestici, ricorda facile.it, sono tra i maggiori responsabili del consumo energetico domestico. Pertanto, il primo consiglio è di sostituire quelli più vecchi – anche se tuttora funzionanti – con quelli di nuova generazione e ad alta efficienza energetica. Ad esempio, cambiando un vecchio frigo da 350 litri in classe C con uno moderno in classe B (nuova classificazione energetica) è possibile ridurre il consumo energetico di oltre 3/4. Occhio alle etichette energetiche che, dal 2021, sono cambiate: una classe A++ di qualche anno fa corrisponde a una B di oggi. Altrettanto importante è la manutenzione ...

