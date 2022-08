Ultime Notizie – Carburanti | prezzo diesel ancora in rialzo | frena la benzina

(Di lunedì 29 agosto 2022) Continua la corsa delle quotazioni internazionali del gasolio, bruscata invece per la. L’euro torna sopra il dollaro. I prezzi deialla pompa continuano ad aumentare, in particolare per quanto riguarda il: la media nazionale dei prezzi dei maggiori marchi torna a superare oggi i 2 euro/litro in modalità servito. Il gasolio è più caro dellain media di sei centesimi al litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Ip ha ridotto di un cent/litro i prezzi consigliati dellae aumentato di 2 cent/litro quelli del gasolio. Per Q8 registriamo +1 cent sulla verde e +2 sul. Per Tamoil rispettivamente +2 e +3. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ...

Il Patto per Napoli divide il centrodestra. Al voto delle politiche del 25 settembre manca poco meno di un mese, ma nella coalizione di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi è già scontro.SAN STINO - Il timore è che non sia finita, o meglio che quella non fosse l'unica bomba inesplosa di quella casa. Una preoccupazione legittima, quella delle autorità, considerata la particolare ... Elezioni ultime notizie. Pressing dei partiti sul governo per gli aiuti sull’energia Paolo Scaroni non nasconde tutto il suo scetticismo sulla proposta europea di un tetto ai prezzi per gli acquisti di gas naturale "Se in Europa fissassimo un prezzo del gas… Leggi ...Nella serata di sabato 27 agosto, durante i festeggiamenti della festa patronale della Madonna di Palermiti e mentre si esibivano in concerto i Matia Bazar, quattro giovani hanno scatenato una violent ...