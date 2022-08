Ultime Notizie – Calcio: nuovo kit Away per la Nazionale, maglia bianca con tricolore e rifiniture dorate (Di lunedì 29 agosto 2022) “Puma ha svelato oggi il kit Away 2022 della Nazionale. Il nuovo audace linguaggio di design reinterpreta i modelli nazionali del Calcio e della cultura, unendoli per trasformare la maglia in un capo rappresentativo per la nazione e le squadre nazionali”. Lo fa sapere la FederCalcio con una nota. “Gli Azzurri onorano il tricolore. La maglia bianca si accende con grafiche audaci e dettagli che si ispirano con orgoglio ai colori della bandiera Nazionale. Le rifiniture dorate rendono omaggio all’età calcistica d’oro dell’Italia”. “La nuova maglia è disponibile in due versioni. La maglia Authentic è caratterizzata dal tessuto ad alte prestazioni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) “Puma ha svelato oggi il kit2022 della. Ilaudace linguaggio di design reinterpreta i modelli nazionali dele della cultura, unendoli per trasformare lain un capo rappresentativo per la nazione e le squadre nazionali”. Lo fa sapere la Federcon una nota. “Gli Azzurri onorano il. Lasi accende con grafiche audaci e dettagli che si ispirano con orgoglio ai colori della bandiera. Lerendono omaggio all’età calcistica d’oro dell’Italia”. “La nuovaè disponibile in due versioni. LaAuthentic è caratterizzata dal tessuto ad alte prestazioni ...

