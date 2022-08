Ultime Notizie – Bollette luce e gas | “stangata da 2 852 euro anche senza rincari”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 29 agosto 2022) “se il Governo, con un nuovo Dl Aiuti, congelasse gli aumenti die gas, ci sarebbe comunque unaper ledelle famiglie”. E’ quanto emerge da uno studio dell’Unione Nazionale Consumatori, secondo il quale,se a ottobre 2022 i prezzi del mercato tutelato restassero quelli attuali, ossia quelli del terzo trimestre 2022, una famiglia tipo pagherebbe lail 39,8% rispetto al quarto trimestre 2021, mentre il gas costerebbero il 27,6% in più. Secondo lo studio dell’associazione, infatti, la bolletta delladel quarto trimestre 2022 salirebbe, per una famiglia tipo, di 80nel confronto con il corrispondente periodo dello scorso anno, passando da 200 a 280. Per il gas, invece, la bolletta ...