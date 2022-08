Uk, media: Truss vuole dichiarare la Cina minaccia una nazionale (Di lunedì 29 agosto 2022) Il ministro degli Esteri britannico Liz Truss vuole dichiarare per la prima volta la Cina minaccia per la sicurezza nazionale del Regno Unito se verrà eletta premier. Lo riporta oggi il Times, citando ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Il ministro degli Esteri britannico Lizper la prima volta laper la sicurezzadel Regno Unito se verrà eletta premier. Lo riporta oggi il Times, citando ...

Agenzia_Ansa : La ministra britannica Liz Truss vuole dichiarare per la prima volta la Cina minaccia per la sicurezza nazionale de… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: La ministra britannica Liz Truss vuole dichiarare per la prima volta la Cina minaccia per la sicurezza nazionale del Regn… - NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: La ministra britannica Liz Truss vuole dichiarare per la prima volta la Cina minaccia per la sicurezza nazionale del Regn… - News24_it : Uk, media: Truss vuole dichiarare la Cina minaccia una nazionale - iconanews : Uk, media: Truss vuole dichiarare la Cina minaccia una nazionale -