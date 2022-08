UFFICIALE – Renan Lodi è il nuovo rinforzo del Nottingham Forest (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Nottingham Forest prosegue la sua campagna di calciomercato mettendo a segno il colpo Renan Lodi. L’esterno brasiliano arriva in prestito dall’Atletico Madrid, poco dopo aver rinnovato il proprio contratto con gli spagnoli fino al 2026. Il club inglese si assicura le sue prestazioni fino alla fine di questa stagione. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul giocatore. Renan Lodi, il nuovo rinforzo del Nottingham Forest Quella al Nottingham Forrest è la seconda esperienza in Europa per Renan Lodi, dopo essere cresciuto in Brasile. In terra carioca, trascorre la trafila giovanile all’Atletico Paranaense, squadra con la quale fa anche il suo debutto tra i professionisti ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 29 agosto 2022) Ilprosegue la sua campagna di calciomercato mettendo a segno il colpo. L’esterno brasiliano arriva in prestito dall’Atletico Madrid, poco dopo aver rinnovato il proprio contratto con gli spagnoli fino al 2026. Il club inglese si assicura le sue prestazioni fino alla fine di questa stagione. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul giocatore., ildelQuella alForrest è la seconda esperienza in Europa per, dopo essere cresciuto in Brasile. In terra carioca, trascorre la trafila giovanile all’Atletico Paranaense, squadra con la quale fa anche il suo debutto tra i professionisti ...

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Renan Lodi al Nottingham Forest: arriva in prestito dall’Atletico Madrid - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: ??Niente #Juventus per Renan #Lodi: è UFFICIALE il passaggio dall'#AtleticoMadrid al #NottinghamForest - apetrazzuolo : UFFICIALE - Renan Lodi è un nuovo calciatore del Nottingham Forest - calciomercatoit : ??Niente #Juventus per Renan #Lodi: è UFFICIALE il passaggio dall'#AtleticoMadrid al #NottinghamForest - junews24com : Mercato Juve, ora è UFFICIALE: sfuma un obiettivo per la fascia sinistra - -