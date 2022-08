Ucraina: Zaporizhzhia sotto attacco aspettando l'Aiea (Di lunedì 29 agosto 2022) "Su Zaporizhzhia il regime di Kiev sta facendo terrorismo nucleare". Mentre continuano a piovere bombe sulla centrale piu' grande d'Europa anche lo scontro verbale tra Russia e Ucraina sale di livello. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) "Suil regime di Kiev sta facendo terrorismo nucleare". Mentre continuano a piovere bombe sulla centrale piu' grande d'Europa anche lo scontro verbale tra Russia esale di livello.

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli ispettori dell'Aiea saranno a Zaporizhzhia in settimana. La situazione nella centrale ucraina, in man… - eziomauro : Ucraina, si teme l'incidente nucleare: i cittadini di Zaporizhzhia in fila per le pasticche di iodio - la Repubblica - Adnkronos : L'Agenzia internazionale per l'energia atomica: la radioattività è normale. #Zaporizhzhia #Ucraina - infoitinterno : Ucraina: in arrivo la missione Aiea alla centrale di Zaporizhzhia - MaricaGusmitta : #Ucraina - #Russia #Zaporizhzhia , via alla missione dell'Aiea. Nel #Donbass ucciso 24enne americano la Repubblica -