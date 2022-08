Ucraina Russia, Kiev prepara controffensiva: news intelligence Usa (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Ucraina ha iniziato a “dare forma) a una controffensiva. A confermarlo fonti militari americane citate da Cnn le quali confermano che le forze ucraine stanno organizzando operazioni nel sud del Paese per preparare il campo di battaglia per “una controffensiva significativa”. La controffensiva includerà operazioni di aria e di terra. Si tratta quindi della fase preliminare che consiste nel colpire sistemi d’arma, centri di comando e controllo, depositi di munizioni e altri obiettivi per preparare il terreno di battaglia. Secondo le valutazioni Usa, la Russia ha dispiegato lungo la linea del fronte meno unità di quanto si presumesse. Molte delle unità esistenti sono dispiegate con forze inferiori, alcune della metà (per numero di uomini).. E’ ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – L’ha iniziato a “dare forma) a una. A confermarlo fonti militari americane citate da Cnn le quali confermano che le forze ucraine stanno organizzando operazioni nel sud del Paese perre il campo di battaglia per “unasignificativa”. Laincluderà operazioni di aria e di terra. Si tratta quindi della fase preliminare che consiste nel colpire sistemi d’arma, centri di comando e controllo, depositi di munizioni e altri obiettivi perre il terreno di battaglia. Secondo le valutazioni Usa, laha dispiegato lungo la linea del fronte meno unità di quanto si presumesse. Molte delle unità esistenti sono dispiegate con forze inferiori, alcune della metà (per numero di uomini).. E’ ...

