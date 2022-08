Ucraina, morto un altro americano: 'Il mercenario è stato ucciso nel Donbass' (Di lunedì 29 agosto 2022) Un altro americano è stato ucciso in Ucraina, nella regione del Donbass, combattendo le forze russe. Lo riportano i media Usa, citando un post su Telegram dell'ufficiale russo Oleg Kozhemyako. 'Un ... Leggi su globalist (Di lunedì 29 agosto 2022) Unin, nella regione del, combattendo le forze russe. Lo riportano i media Usa, citando un post su Telegram dell'ufficiale russo Oleg Kozhemyako. 'Un ...

globalistIT : - BielorussaRM : In questo giorno, 7 anni fa, il primo volontario bielorusso è morto nella guerra in Ucraina per la libertà dell'Ucr… - JackieMilesiF : @DanieleRaineri Niente + tweets sulla guerra in Ucraina?Il tuo articolo sul presunto militare russo di dx col tesch… - kasparovskarpov : Chi tocca la Crimea è morto.E quel fantoccio che per fortuna se ne deve andare dice che la liberazione della Crimea… - Luxgraph : Morto Giulio Giustiniani, fu vicedirettore del «Corriere» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war… -