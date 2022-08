Ucraina, Kiev annuncia la controffensiva a Cherson ma per i filorussi è una fake news: «Nessuna ritirata» (Di lunedì 29 agosto 2022) La controffensiva Ucraina a Cherson è cominciata, ha annunciato il comando militare meridionale dell’Ucraina: «Oggi abbiamo iniziato azioni offensive in varie direzioni». Sono le parole della portavoce Natalia Humeniuk riportate dal Guardian che sono state poi confermate da Ukrinform. L’agenzia Ucraina cita il deputato del Consiglio regionale di Cherson, Serhiy Khlan, secondo il quale le truppe di Kiev sarebbero penetrate nella prima linea difensiva russa sul fronte meridionale del Paese: «Ieri notte e stamattina gli attacchi dell’esercito ucraino hanno colpito Cherson, Antonivka, Oleshky, Nova Kakhovka, Liubymivka e Beryslav». Tuttavia, l’annuncio del comando militare ucraino è stato definito dal leader russo in Crimea una ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 agosto 2022) Laè cominciata, hato il comando militare meridionale dell’: «Oggi abbiamo iniziato azioni offensive in varie direzioni». Sono le parole della portavoce Natalia Humeniuk riportate dal Guardian che sono state poi confermate da Ukrinform. L’agenziacita il deputato del Consiglio regionale di, Serhiy Khlan, secondo il quale le truppe disarebbero penetrate nella prima linea difensiva russa sul fronte meridionale del Paese: «Ieri notte e stamattina gli attacchi dell’esercito ucraino hanno colpito, Antonivka, Oleshky, Nova Kakhovka, Liubymivka e Beryslav». Tuttavia, l’annuncio del comando militare ucraino è stato definito dal leader russo in Crimea una ...

