Tuttosport – come cambia la Juve con il suo arrivo (Di lunedì 29 agosto 2022) 2022-08-29 10:18:34 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: TORINO – Il vuoto inusuale apparso a centrocampo contro la Sampdoria, Massimiliano Allegri e la Juventus lo hanno già colmato più che bene contro la Roma, però uno spazio da riempire resta, nel puzzle della squadra bianconera. Per poco. Provvederà a breve Leandro Paredes, chiamato a collegare la difesa con il centrocampo e l’attacco, la zona centrale con le fasce laterali. Con tecnica, intelligenza e rapidità di passaggio: doti con cui il ventottenne regista argentino che la società bianconera sta per prelevare dal Paris Saint-Germain dovrà rendere più preciso e veloce il trasferimento del pallone dai difensori agli altri centrocampisti o agli attaccanti, passando dal centro o dalle corsie esterne. Doppio regista Questo ha sempre fatto Paredes in carriera, al contrario degli altri ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 29 agosto 2022) 2022-08-29 10:18:34 Torino, l’ultimo titolo di: TORINO – Il vuoto inusuale apparso a centrocampo contro la Sampdoria, Massimiliano Allegri e lantus lo hanno già colmato più che bene contro la Roma, però uno spazio da riempire resta, nel puzzle della squadra bianconera. Per poco. Provvederà a breve Leandro Paredes, chiamato a collegare la difesa con il centrocampo e l’attacco, la zona centrale con le fasce laterali. Con tecnica, intelligenza e rapidità di passaggio: doti con cui il ventottenne regista argentino che la società bianconera sta per prelevare dal Paris Saint-Germain dovrà rendere più preciso e veloce il trasferimento del pallone dai difensori agli altri centrocampisti o agli attaccanti, passando dal centro o dalle corsie esterne. Doppio regista Questo ha sempre fatto Paredes in carriera, al contrario degli altri ...

