Tutti hanno un sosia nel mondo (con Dna simili). La mostra sui social ispira la scienza: "Siamo così numerosi che il sistema si ripete" (Di lunedì 29 agosto 2022) Ogni persona ha un sosia con lo stesso Dna da qualche parte. Questo l'esito, per quanto semplificato, di una ricerca scientifica ispirata da un'idea di François Brunelle e, in particolare, dalla sua mostra di sosia. L'artista canadese ha scoperto di avere un sosia nell'attore britannico Rowan Atkinson ed è così che ha dato vita a "I'm not a look-alike!", un progetto fotografico per cui sono state immortalate centinaia di coppie di sosia, persone che si assomigliavano in maniera impressionante, ma che non sono parenti e che spesso non hanno neppure la stessa provenienza. La mostra ha avuto talmente tanto successo da attirare l'attenzione degli scienziati che studiano le relazioni genetiche e, soprattutto, del dottor Manel Esteller ...

