Turista italiano morto a Cuba: “Non era vaiolo delle scimmie”. L’autopsia: il maresciallo Mancini aveva la broncopolmonite (Di lunedì 29 agosto 2022) Germano Mancini, 50 anni, morto lo scorso 21 agosto a L’Avana, non era affetto da vaiolo delle scimmie. Questo è quanto stabilito dalL’autopsia eseguita a Cuba sul corpo del maresciallo dei carabinieri. “broncopolmonite da germe sconosciuto e danni multipli agli organi”, ha scritto il medico legale, come riportato da Il Gazzettino. La salma del 50enne si trova ora a Noale (Venezia): la moglie di Mancini, scrive il quotidiano, vuole però vederci chiaro. Il legale Guido Simonetti chiederà quindi alla Procura che siano le autorità italiane ad eseguire un nuovo esame autoptico per chiarire definitivamente le cause del decesso. Nelle carte arrivate da Cuba, infatti, non c’è traccia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Germano, 50 anni,lo scorso 21 agosto a L’Avana, non era affetto da. Questo è quanto stabilito daleseguita asul corpo deldei carabinieri. “da germe sconosciuto e danni multipli agli organi”, ha scritto il medico legale, come riportato da Il Gazzettino. La salma del 50enne si trova ora a Noale (Venezia): la moglie di, scrive il quotidiano, vuole però vederci chiaro. Il legale Guido Simonetti chiederà quindi alla Procura che siano le autorità italiane ad eseguire un nuovo esame autoptico per chiarire definitivamente le cause del decesso. Nelle carte arrivate da, infatti, non c’è traccia di ...

EmbaCubaItalia : Il Sistema Sanitario cubano è preparato e attento al primo caso di vaiolo delle scimmie rilevato il 20 agosto in un… - mkvland : @GiampaoloGalli @cosmosgalli @VMRConstancio @pier_falasca @federicofubini @FrancoBassanini @Zetaricordi… - heldatassi : Amo viaggiare all’estero, cerco di essere una turista responsabile mangiando i piatti locali ed adattandomi alla cu… - Gramoz80006405 : #RobertoFico, Presidente del Parlamento Italiano 10 giorni da semplice turista in #Albania! In fila al porto di… - Rita_Rogni : RT @kukalajet: Mentre qua abbiamo @Tananai5 che si atteggia da tipico turista italiano a Tirana ???????? -