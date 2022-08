TS – Inter, Lukaku salta il derby con il Milan: il bollettino medico (Di lunedì 29 agosto 2022) 2022-08-29 20:41:57 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: MilanO – Un momento nero per l’Inter di Simone Inzaghi, che dopo aver perso la partita dell’Olimpico contro la Lazio è ora costretta a rinunciare a Romelu Lukaku, fiore all’occhiello del mercato nerazzurro. Di certo l’attaccante salterà dunque la sfida contro la Cremonese e il derby con il Milan in programma sabato (3 settembre). Il bollettino medico Il centravanti belga infatti, come spiega l’Inter in un comunicato, “si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo il risentimento muscolare riscontrato nell’allenamento di ieri mattina. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione dei flessori della ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 29 agosto 2022) 2022-08-29 20:41:57 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS:O – Un momento nero per l’di Simone Inzaghi, che dopo aver perso la partita dell’Olimpico contro la Lazio è ora costretta a rinunciare a Romelu, fiore all’occhiello del mercato nerazzurro. Di certo l’attaccante salterà dunque la sfida contro la Cremonese e ilcon ilin programma sabato (3 settembre). IlIl centravanti belga infatti, come spiega l’in un comunicato, “si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo il risentimento muscolare riscontrato nell’allenamento di ieri mattina. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione dei flessori della ...

