Tromba d'aria in Salento fa volare ombrelloni e lettini (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Momenti di paura per decine di bagnanti oggi in località Torre San Giovanni nella marina di Ugento in provincia di Lecce a causa di una Tromba d'aria. Il fenomeno è stato di breve durata, ma in pochi attimi ha fatto volare ombrelloni, lettini e sdraio, facendoli finire anche in acqua, oltre ad asciugamani, materassini e oggetti più leggeri. Le persone, sorprese prima dal forte vento e poi dalle conseguenze dell'inatteso fenomeno climatico, sono fuggite dalla spiaggia per trovare riparo nelle strutture coperte degli stabilimenti balneari o allontanandosi verso i parcheggi. Non risulta nessun ferito. Una volta passati lo spavento e l'incredulità, sui due lidi colpiti le attrezzature sono state rimesse in ordine per consentire la ripresa delle attività balneari.

