Tremonti sul gas: «Perché Draghi non ha agito prima? C'è una casa abitata da demoni…»

No allo scostamento di bilancio, troppo rischioso in un contesto di inflazione e speculazione come quello che stiamo vivendo. Sì, invece a un'azione comune europea per il taglio delle imposte sull'energia. Giulio Tremonti interviene nel dibattito sul caro energia, avvertendo sulla necessità di agire subito, ma anche mettendo in guardia sui pericoli di misure frettolose in uno scenario che, in realtà, era ampiamente prevedibile. Il governo Draghi, ha sottolineato Tremonti, «non ha avvistato o voluto affrontare per tempo una crisi che si stava manifestando in tutta la sua gravità». Tremonti smonta la narrazione su Draghi: «Perché non ha agito prima?» Intervistato da Repubblica, l'ex ministro dell'Economia, candidato alla Camera con FdI, ha ricordato ...

