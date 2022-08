Tre idee makeup da ricordarsi bene per le prossime occasioni speciali (Di lunedì 29 agosto 2022) Anche quest’anno il red carpet (in velluto nero) degli Mtv Video Music Awards 2022 non ha deluso gli spettatori alla ricerca di ispirazioni all’avanguardia. Grazie – soprattutto – alle scelte di Taylor Swift, Lizzo e Ashley Graham. Facili da copiare e da salvare subito negli appunti per i party dell’autunno inverno 2022. MTV Video Music Awards 2021 guarda le foto Taylor Swift, glitter e rossetto infuocato Vincitrice del video dell’anno con il suo All too well, la cantante di Shake it off si è presentata sul palco con un look abbagliante. Il minidress a effetto nudo di Oscar De La Renta è un tripudio di ... Leggi su iodonna (Di lunedì 29 agosto 2022) Anche quest’anno il red carpet (in velluto nero) degli Mtv Video Music Awards 2022 non ha deluso gli spettatori alla ricerca di ispirazioni all’avanguardia. Grazie – soprattutto – alle scelte di Taylor Swift, Lizzo e Ashley Graham. Facili da copiare e da salvare subito negli appunti per i party dell’autunno inverno 2022. MTV Video Music Awards 2021 guarda le foto Taylor Swift, glitter e rossetto infuocato Vincitrice del video dell’anno con il suo All too well, la cantante di Shake it off si è presentata sul palco con un look abbagliante. Il minidress a effetto nudo di Oscar De La Renta è un tripudio di ...

