Trasporto aereo, come difendersi dalla pratica dell'overbooking e ottenere rimborsi e risarcimenti (Di lunedì 29 agosto 2022) Un'estate da record (post-pandemico) per il turismo aereo. Ma anche un'estate, per molti, da dimenticare. Proprio a causa del disagio che ha travolto decine di aeroporti di tutto il mondo. Impreparati a gestire la mole di passeggeri, tornata ai numeri pre-Covid. Non solo ritardi, cancellazioni e bagagli consegnati ore dopo a causa di scioperi e carenza del personale. A infierire sui passeggeri c'è stato un boom di episodi di overbooking. Ovvero la pratica, ormai diventata prassi, per la quale le compagnie vendono più biglietti dei posti a bordo previsti per il volo. «Ci hanno segnalato il caso limite di 22 persone rimaste a terra al decollo di un aereo da 126 posti. Spesso le compagnie aeree vendono un certo numero di biglietti in più rispetto ai posti a bordo, perché in base ai loro algoritmi calcolano che un certo numero di ...

