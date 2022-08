Transizione energetica - Musk: "Nel breve termine dovremo ancora puntare su petrolio e gas" (Di lunedì 29 agosto 2022) Nel breve termine dovremo puntare ancora su petrolio e gas, o la civiltà crollerà: è un messaggio di forte realismo, quello che un ambasciatore dell'elettrico come Elon Musk ha lanciato alla conferenza sull'energia di ONS Foundation, in corso in Norvegia. Nel suo intervento, il ceo della Tesla ha espresso la propria opinione nel dibattito sulle fonti rinnovabili, sottolineando alcune criticità della Transizione: in primis, i tempi lunghi. Contestualmente, l'imprenditore ha parlato dei propri obiettivi personali, annunciando di voler introdurre il Full Self-Driving (la tecnologia di guida automatizzata della Casa californiana) in maniera diffusa negli Stati Uniti e, possibilmente, anche in Europa. ancora petrolio. Una ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 29 agosto 2022) Nelsue gas, o la civiltà crollerà: è un messaggio di forte realismo, quello che un ambasciatore dell'elettrico come Elonha lanciato alla conferenza sull'energia di ONS Foundation, in corso in Norvegia. Nel suo intervento, il ceo della Tesla ha espresso la propria opinione nel dibattito sulle fonti rinnovabili, sottolineando alcune criticità della: in primis, i tempi lunghi. Contestualmente, l'imprenditore ha parlato dei propri obiettivi personali, annunciando di voler introdurre il Full Self-Driving (la tecnologia di guida automatizzata della Casa californiana) in maniera diffusa negli Stati Uniti e, possibilmente, anche in Europa.. Una ...

