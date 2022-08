Traffico nel controesodo estivo: bilancio del weekend 27-28 agosto (Di lunedì 29 agosto 2022) Sulla rete stradale in gestione, circolazione sostenuta soprattutto in direzione nord e verso i centri urbani, senza particolari disagi ROMA – Traffico intenso ma senza particolari criticità sui circa 32 mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas (Gruppo FS Italiane) in questo ultimo fine settimana di agosto, contrassegnato dal bollino rosso. I maggiori flussi di Traffico si sono verificati verso nord e in direzione dei grandi centri urbani e hanno fatto registrare una circolazione sostenuta ma scorrevole; il viaggio in auto dei vacanzieri ha interessato, in maniera minore, anche i valichi internazionali di confine. Traffico sostenuto ma scorrevole anche in direzione sud, per i vacanzieri di inizio settembre, Nei punti nevralgici della rete stradale e autostradale il personale Anas ha monitorato ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 29 agosto 2022) Sulla rete stradale in gestione, circolazione sostenuta soprattutto in direzione nord e verso i centri urbani, senza particolari disagi ROMA –intenso ma senza particolari criticità sui circa 32 mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas (Gruppo FS Italiane) in questo ultimo fine settimana di, contrassegnato dal bollino rosso. I maggiori flussi disi sono verificati verso nord e in direzione dei grandi centri urbani e hanno fatto registrare una circolazione sostenuta ma scorrevole; il viaggio in auto dei vacanzieri ha interessato, in maniera minore, anche i valichi internazionali di confine.sostenuto ma scorrevole anche in direzione sud, per i vacanzieri di inizio settembre, Nei punti nevralgici della rete stradale e autostradale il personale Anas ha monitorato ...

