Tra Bradley Cooper e Irina Shayk è riscoppiato l’amore? La foto della vacanza insieme ci dice che… (Di lunedì 29 agosto 2022) La foto che non ti aspetti. Tra quelle delle vacanze di Irina Shayk spunta questa. Dove è in compagnia del suo ex Bradley Cooper. Ma siamo sicuri che sia proprio un ex? foto @IrinaShayk Instagram In mezzo alle foto che Irina Shayk ha postato delle sua vacanze, spiccano quelle con dei maiali che prosperano su un’isola paradisiaca delle Bahamas. Eppure, sfogliando bene, s’incapa in un’immagine che non credevamo di vedere mai più. Perché la bella top model russa non era sola. Ma in compagnia di un ex che potrebbe non essere più un ex. Bradley Cooper. Guardateli qui in alto. GUARDA QUI LA foto STORIA DELL’AMORE DI Irina E ... Leggi su amica (Di lunedì 29 agosto 2022) Lache non ti aspetti. Tra quelle delle vacanze dispunta questa. Dove è in compagnia del suo ex. Ma siamo sicuri che sia proprio un ex?Instagram In mezzo allecheha postato delle sua vacanze, spiccano quelle con dei maiali che prosperano su un’isola paradisiaca delle Bahamas. Eppure, sfogliando bene, s’incapa in un’immagine che non credevamo di vedere mai più. Perché la bella top model russa non era sola. Ma in compagnia di un ex che potrebbe non essere più un ex.. Guardateli qui in alto. GUARDA QUI LASTORIA DELL’AMORE DIE ...

