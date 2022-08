Totti-Ilary, anche la cantante Noemi coinvolta (suo malgrado) nel divorzio (Di lunedì 29 agosto 2022) anche la cantante Noemi, all’anagrafe Veronica Scopellitti, è stata trascinata suo malgrado nella vicenda che vede coinvolti gli ex coniugi Totti-Blasi. Su Twitter, infatti, una donna l’ha scambiata per Noemi Bocchi, la 34enne romana che sarebbe la causa del divorzio ta Francesco Totti a Ilary Blasi, e le ha scritto questo messaggio al vetriolo: “Signorina, mi dispiace ammettere che ha fatto bene i conti. Ha approfittato del periodo nero che il suo amante sta passando per mandare all’aria una famiglia. Non pensa che i figli di Totti passeranno dei periodi neri, portandoli a un crac del proprio carattere. Pu…” ha poi concluso con un insulto, taggando Noemi. L’artista ha subito replicato: “Mi sa che lei ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 29 agosto 2022)la, all’anagrafe Veronica Scopellitti, è stata trascinata suonella vicenda che vede coinvolti gli ex coniugi-Blasi. Su Twitter, infatti, una donna l’ha scambiata perBocchi, la 34enne romana che sarebbe la causa delta FrancescoBlasi, e le ha scritto questo messaggio al vetriolo: “Signorina, mi dispiace ammettere che ha fatto bene i conti. Ha approfittato del periodo nero che il suo amante sta passando per mandare all’aria una famiglia. Non pensa che i figli dipasseranno dei periodi neri, portandoli a un crac del proprio carattere. Pu…” ha poi concluso con un insulto, taggando. L’artista ha subito replicato: “Mi sa che lei ...

