Tottenham | Conte sul mercato | “Paratici e Levy sanno come la penso | ora si gioca ogni tre giorni”

Leggi su sportface

(Di lunedì 29 agosto 2022) Antonioha parlato in conferenza stampa e tra i vari temi toccati dall’allenatore delc’è anche quello legato agli ultimidi. “Incaso va bene, non so se faremo altro ma ho parlato con la società ela. Questa è la cosa importante – ha affermato il tecnico degli Spurs – Adesso iniziamo aretre, vedremo se la rosa è completa ma sicuramente per raggiungere il livello di altre squadre servirà ancora tempo e pazienza.” Una battuta anche sul possibile rinnovo di Kane: “E’ untore molto importante per il, spero che rinnovi ma non ho alcuna ...