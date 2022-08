Torre del Greco, contrasto al lavoro sommerso: 3 imprenditori denunciati (Di lunedì 29 agosto 2022) Tre imprenditori sono stati denunciati a Torre del Greco dopo la scoperta nelle rispettive aziende di otto lavoratori privi di qualsiasi tipo di contratto. Potevano contare sulle prestazioni di otto lavoratori privi di qualsiasi tipo di contratto: per questo motivo tre imprenditori sono stati denunciati. È accaduto a Torre del Greco (Napoli), dove i carabinieri Leggi su 2anews (Di lunedì 29 agosto 2022) Tresono statideldopo la scoperta nelle rispettive aziende di otto lavoratori privi di qualsiasi tipo di contratto. Potevano contare sulle prestazioni di otto lavoratori privi di qualsiasi tipo di contratto: per questo motivo tresono stati. È accaduto adel(Napoli), dove i carabinieri

