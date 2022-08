Torna l’esproprio proletario Bonelli e Fratoianni contro i jet privati | «Basta voli»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 29 agosto 2022) Nel mirino, correva l’anno 2006, finirono i panfili, oggi l’aereo. Cambia il bersaglio, ma non il vizio della sinistra di voler tassare, vietare o addirittura espropriare. Ieri in nome della giustizia sociale, oggi della tutela dell’ambiente. «I jetinquinano troppo, bisognerebbe sospenderne l’uso», ha annunciato con sommo sprezzo del ridicolo Angelo, co-leader degli ecologisti italiani ed alleato di Nicolanella coalizione rosso-verde che corre in tandem con il Pd. Un delirio poraccista (un tempo si sarebbe detto pauperista), che trova una sponda nel dibattito che Oltralpe impegna in analoga disputa il governo Macron. Il precedente di Rifondazione comunista Francia a parte, siamo alle solite. Sedici anni fa fu Rifondazione comunista a dichiarare guerra alle imbarcazioni di lusso con lo slogan “Anche i ...