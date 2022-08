Todays Festival | la settima edizione si conclude con 10mila presenza

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 29 agosto 2022) Da venerdì 26 a domenica 28 agosto, oltre 10.000 persone di ogni età e provenienza hanno attraversato l’asse nord di Torino per assistere alladi, tra i più grandidi musica riconosciuti in Italia a livello internazionale. Oltre 30 ore di musica, arte e performance per scoprire artisti fuori dall’ordinario, su un vero e proprio palcoscenico urbano di spazi rigenerati, che ha visto il suo quartier generale nei luoghi di condivisione e aggregazione che sono sPAZIO211 e l’ex fabbrica INCET, nella periferia della città.In un momento storico di assoluta incertezza, ilestivo della Città di Torino si è confermato visionario e ambizioso: tre giorni con più di 90 artisti per 16 band e djset, di cui oltre 10 date uniche in Italia sono il ...