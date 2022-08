Tiro con l’arco, Campionati Italiani Assoluti 2022: Nespoli e Mijno vincono le gare individuali nell’olimpico (Di lunedì 29 agosto 2022) La 60ma edizione dei Campionati Italiani Assoluti di Tiro con l’arco è andata in archivio ad Oderzo (Treviso) con l’assegnazione dei titoli nazionali dopo una sessione di finali disputata in Piazza Grande nella giornata di domenica. Nell’arco olimpico maschile Mauro Nespoli ha vinto la medaglia d’oro (la seconda consecutiva, la quarta in carriera) sconfiggendo nell’atto conclusivo Massimiliano Mandia per 6-4. Completa il podio Alessandro Paoli, che ha avuto la meglio su Federico Musolesi per 6-2 nella finale per il bronzo. Al femminile è arrivato invece un successo storico per Elisabetta Mijno, che diventa così la seconda atleta paralimpica di sempre a conquistare il titolo italiano tra i normodotati dopo Paola Fantato nel 1994. La plurimedagliata ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) La 60ma edizione deidiconè andata in archivio ad Oderzo (Treviso) con l’assegnazione dei titoli nazionali dopo una sessione di finali disputata in Piazza Grande nella giornata di domenica. Nelolimpico maschile Mauroha vinto la medaglia d’oro (la seconda consecutiva, la quarta in carriera) sconfiggendo nell’atto conclusivo Massimiliano Mandia per 6-4. Completa il podio Alessandro Paoli, che ha avuto la meglio su Federico Musolesi per 6-2 nella finale per il bronzo. Al femminile è arrivato invece un successo storico per Elisabetta, che diventa così la seconda atleta paralimpica di sempre a conquistare il titolo italiano tra i normodotati dopo Paola Fantato nel 1994. La plurimedagliata ...

