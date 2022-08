“Ti prendo a calci nel c…”: così il turista che getta rifiuti in Sardegna viene costretto a raccoglierli | VIDEO (Di lunedì 29 agosto 2022) Certe maniere aggressive non sono mai auspicabili. Eppure di fronte all’inciviltà del turista che in Sardegna ha lanciato un sacchetto di rifiuti in un prato, sul ciglio della strada si fa fatica a dare torto al residente che lo ha colto sul fatto e a male parolo gli ha intimato di raccogliere tutto mentre lo filmava con il telefono. “Consigliere guardi qui, beccato a lanciare un sacchetto di rifiuti, in Sardegna, è stato costretto da una persona del posto a raccogliere tutto. Ma io mi chiedo come può una persona così giovane a fare una cosa del genere? Spero almeno abbia capito la lezione” pic.twitter.com/aZcW3lmMeS — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) August 28, 2022 “Ti prendo a calci nel c…”: così il ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Certe maniere aggressive non sono mai auspicabili. Eppure di fronte all’inciviltà delche inha lanciato un sacchetto diin un prato, sul ciglio della strada si fa fatica a dare torto al residente che lo ha colto sul fatto e a male parolo gli ha intimato di raccogliere tutto mentre lo filmava con il telefono. “Consigliere guardi qui, beccato a lanciare un sacchetto di, in, è statoda una persona del posto a raccogliere tutto. Ma io mi chiedo come può una personagiovane a fare una cosa del genere? Spero almeno abbia capito la lezione” pic.twitter.com/aZcW3lmMeS — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) August 28, 2022 “Tinel c…”:il ...

neXtquotidiano : 'Ti prendo a calci nel c…”: così il turista che getta rifiuti in Sardegna viene costretto a raccoglierli | VIDEO - DiDimiero : RT @kiara86769608: Sardegna, turista beccato a lanciare rifiuti in un prato viene costretto a raccoglierli: “Non farlo mai più, ti prendo a… - L5Lorenzo : RT @RosarioRestivo5: @sBinottoFC SE TE NE VAI TU FORSE SI FINCHE RESTI CORROTTO DI MERDA LE COSE NON MIGLIORANO IO TI PRENDO A CALCI IN C… - giuda_shardana : RT @kiara86769608: Sardegna, turista beccato a lanciare rifiuti in un prato viene costretto a raccoglierli: “Non farlo mai più, ti prendo a… - PisuDavi : Sardegna, turista beccato a lanciare rifiuti in un prato viene costretto a raccoglierli: “Non farlo mai più, ti pre… -

De Luca, l'attacco al Gds e quelle parole inaccettabili 5' DI LETTURA "Pezzo di merda", "vi prendo a calci nel culo". Si tratta di parole inaccettabili, soprattutto perché provengono da chi, in questo momento, si candida a guidare i siciliani. Cateno De Luca, mentre macina consensi, colmando ... la campagna elettorale vista da doha zaghi, in arte lady demonique, dominatrice sadomaso Riccardo Canaletti per https://mowmag.com/ Lady Demonique Mowmag Lady Demonique è a farsi i capelli. Risponde mentre incastra l'acconciatura tra gli impegni (uno alle 14:00, abbiamo un'ora). Le va ... La Provincia di Cremona e Crema 5' DI LETTURA "Pezzo di merda", "vinel culo". Si tratta di parole inaccettabili, soprattutto perché provengono da chi, in questo momento, si candida a guidare i siciliani. Cateno De Luca, mentre macina consensi, colmando ...Riccardo Canaletti per https://mowmag.com/ Lady Demonique Mowmag Lady Demonique è a farsi i capelli. Risponde mentre incastra l'acconciatura tra gli impegni (uno alle 14:00, abbiamo un'ora). Le va ... «Leucemia ti prendo a... calci» - La Provincia