Thiaw | l' arrivo e il primo saluto ' ' Buongiorno a tutti!' '

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, fatta per l'arrivo di #Thiaw dallo @s04: domani sarà a Milano, lunedì la firma - DiMarzio : #Calciomercato I @acmilan, le cifre dell’acquisto di #Thiaw - DiMarzio : . @acmilan, #Thiaw è arrivato a Linate - milansette : VIDEO MN - L'arrivo di Thiaw alla Madonnina per le visite mediche #acmilan #rossoneri - MilanNewsit : VIDEO MN - L'arrivo di Thiaw alla Madonnina per le visite mediche -

Il nuovo difensore del Milan è arrivato di prima mattina alla clinica La Madonnina per le visite mediche di rito. Ecco il suo primo saluto ai ...Mentre sta per iniziare la giornata che porteràalla firma sul contratto, che lo legherà ai ... L'ex Napoli sa che lo spazio per lui sarebbe pari a zero e l'di Vranckx non farebbe altro che ...Scopri IN TEMPO REALE: Risultati, Classifica, Formazioni, Calciomercato, Scoop e tante altre news. Live le ultime notizie sulla squadra del Milan. Visite mediche completate. Ora manca solo l’annuncio ...Il difensore tedesco è arrivato al centro medico La Madonnina per sostenere i test fisici prima della firma del contratto quadriennale da circa 800 mila euro a stagione ...