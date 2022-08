Texas, la politica ‘Non dire trans’ passa in un distretto scolastico del Paese (Di lunedì 29 agosto 2022) Un distretto scolastico del Texas ha approvato una nuova politica che vieta l’uso di pronomi prescielti, la discussione in classe sull’orientamento sessuale e sulla partecipazione agli sport per le persone transgender. Il distretto scolastico indipendente di Grapevine-Colleyville in Texas. Fonte: New York PostLa politica approvata nel sobborgo di Dallas Il distretto scolastico indipendente di Grapevine-Colleyville, che si trova in un ricco sobborgo di Dallas, ha approvato la politica con un voto di 4-3. Secondo le nuove regole, gli insegnanti dovranno fare riferimento agli studenti solo in base ai pronomi che corrispondono al loro sesso assegnato alla nascita, indipendentemente da ciò che il genitore ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 29 agosto 2022) Undelha approvato una nuovache vieta l’uso di pronomi prescielti, la discussione in classe sull’orientamento sessuale e sulla partecipazione agli sport per le persone transgender. Ilindipendente di Grapevine-Colleyville in. Fonte: New York PostLaapprovata nel sobborgo di Dallas Ilindipendente di Grapevine-Colleyville, che si trova in un ricco sobborgo di Dallas, ha approvato lacon un voto di 4-3. Secondo le nuove regole, gli insegnanti dovranno fare riferimento agli studenti solo in base ai pronomi che corrispondono al loro sesso assegnato alla nascita, indipendentemente da ciò che il genitore ...

