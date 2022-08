Terzo Polo, da Del Mese il primo affondo: “Sia voto veramente libero…” (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Autonomia energetica, sanità de-politicizzata, lotta ai populismi. Comincia così la campagna elettorale di Antonio Del Mese, candidato del Terzo Polo nel collegio uninominale che comprende l’intero Sannio e l’Alto Casertano. Segretario cittadino di Azione, nella sua prima uscita pubblica Del Mese rilancia tutti i cavalli di battaglia cari a Carlo Calenda: “Il Movimento Cinque Stelle si è rivelato la rovina del Paese e del Mezzogiorno in particolare. Ora bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare. Basta, però, con l’improvvisazione: spazio a merito e competenze”. Al centro delle sue riflessioni Del Mese pone le aree interne: “L’ultima iniziativa seria sul tema risale a Carmine Nardone e Roberto Costanzo“. Una prima inversione di tendenza, però, per l’esponente di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Autonomia energetica, sanità de-politicizzata, lotta ai populismi. Comincia così la campagna elettorale di Antonio Del, candidato delnel collegio uninominale che comprende l’intero Sannio e l’Alto Casertano. Segretario cittadino di Azione, nella sua prima uscita pubblica Delrilancia tutti i cavalli di battaglia cari a Carlo Calenda: “Il Movimento Cinque Stelle si è rivelato la rovina del Paese e del Mezzogiorno in particolare. Ora bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare. Basta, però, con l’improvvisazione: spazio a merito e competenze”. Al centro delle sue riflessioni Delpone le aree interne: “L’ultima iniziativa seria sul tema risale a Carmine Nardone e Roberto Costanzo“. Una prima inversione di tendenza, però, per l’esponente di ...

