Terza classificata al Grande Fratello nel 2010: la sua vita oggi è diversa da allora, eccola dopo 12 anni (Di lunedì 29 agosto 2022) Si è classificata al terzo posto al Grande Fratello nel 2010: oggi la sua vita è letteralmente diversa da allora, eccola com’è dopo 12 anni. Manca pochissimo alla nuovissima edizione del GF Vip! La data di partenza è prevista per inizio Settembre e il suo numerosissimo pubblico non vede l’ora di scoprire chi saranno i L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 29 agosto 2022) Si èal terzo posto alnella suaè letteralmentedacom’è12. Manca pochissimo alla nuovissima edizione del GF Vip! La data di partenza è prevista per inizio Settembre e il suo numerosissimo pubblico non vede l’ora di scoprire chi saranno i L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

francy_be : Lei alla seconda classificata le ha detto: amore tranquilla io sono arrivata terza ma ora modestamente me so repigl… - panevinoeansia : no vabbè io pisciata per una mia conoscenza che si è classificata terza in una gara chiamata “fascino mediterraneo”… - _blackpinkita : [INFO] “#PINKVENOM” si è classificata terza oggi a Show! Music Core, congratulazioni ai The Boyz???? #BLACKPINK… - SamaRosa70 : @mavakagher La terza classificata è la figlia di una prof che conosco - NandoNuovo : RT @settecoppeotto: PRIMO CLASSIFICATO @Cambiacasacca ?? SECONDA CLASSIFICATA @simychoo ?? TERZA CLASSIFICATA @Bettyblunotte ?? https://t.co… -