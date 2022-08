Terremoto oggi Sicilia, scossa magnitudo 3.2 a Enna (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Un Terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato oggi alle ore 22:01 otto km a Nord Est di Regalbuto (Enna) ad una profondità di 16 km dall’Ingv di Catania. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Undi3.2 è stato registratoalle ore 22:01 otto km a Nord Est di Regalbuto () ad una profondità di 16 km dall’Ingv di Catania. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

matteosalvinimi : Sei anni fa il dramma del #terremoto del Centro Italia che devastò intere città portò via 299 vite. Vicino a chi, a… - berlusconi : Il #terremoto del 24 agosto 2016 ha segnato un’altra tragedia per l’Italia. Oggi, il mio pensiero va alle centinai… - pdnetwork : '6 anni dalla notte in cui un devastante #terremoto strappò alla vita 299 persone. Il pensiero oggi è per le vittim… - News24_it : Terremoto oggi Sicilia, scossa magnitudo 3.2 a Enna - occhio_notizie : Le scosse di terremoto che hanno interessato la #Sicilia oggi, 29 agosto -