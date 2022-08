Tennis, US Open 2022 in diretta esclusiva su Eurosport e Discovery+ (Di lunedì 29 agosto 2022) Tre volte vincitrice dello US Open nel 2005, 2009 e 2010, Kim Clijsters entra a far parte della squadra Warner Bros. Discovery Sports in collegamento da Flushing Meadows con Barbara Schett, Mats Wilander, Alex Corretja e John McEnroe.US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a... Leggi su digital-news (Di lunedì 29 agosto 2022) Tre volte vincitrice dello USnel 2005, 2009 e 2010, Kim Clijsters entra a far parte della squadra Warner Bros. Discovery Sports in collegamento da Flushing Meadows con Barbara Schett, Mats Wilander, Alex Corretja e John McEnroe.USsarà trasmesso insu1 ed2, oltre ovviamente a Discover+ edPlayer le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a...

GuidoDeMartini : ?????? IL CAMPIONE DI TENNIS #DJOKOVIC RINUNCIA AGLI US OPEN PER DIFENDERE LA LIBERTÀ DI NON VACCINARSI LE SUE PAROLE:… - CTLecce : Torna un tradizionale appuntamento del nostro Circolo: la quarta edizione del Memorial dedicato al nostro Maestro L… - vincenzoarmetta : Sarà un US Open che ci darà molte emozioni oltre a Serena lascerà il tennis anche la Petkovic personaggio eccezion… - TennisWorldit : Daniil Medvedev pensa a Novak Djokovic prima dell'esordio agli US Open: Il tennista russo ha parlato di Djokovic in… - enripress : @anxstennisboy Ma hai visto il tennis fantasy di us open…? -