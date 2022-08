Temporali con grandine in diverse regioni: le previsioni (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Nei prossimi giorni sull’Italia la presenza di un moderato campo di alta pressione non riuscirà a garantire una totale stabilità dell’atmosfera. Infatti, già da martedì sera il tempo sul nostro Paese potrebbe subire di nuovo un peggioramento. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che nei prossimi giorni l’alta pressione delle Azzorre invaderà il Nord Atlantico isolando una goccia fredda nei pressi del Golfo di Biscaglia. Questa configurazione favorirà l’arrivo di una serie di fronti perturbati sospinti da aria più umida sudoccidentale e alimentati da aria più fresca in quota. Da martedì sera i primi Temporali cominceranno a coinvolgere il Nordovest per spostarsi quindi, in maniera piuttosto disorganizzata, verso le Alpi del Triveneto. Nei giorni successivi il tempo continuerà a essere spiccatamente instabile su almeno ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Nei prossimi giorni sull’Italia la presenza di un moderato campo di alta pressione non riuscirà a garantire una totale stabilità dell’atmosfera. Infatti, già da martedì sera il tempo sul nostro Paese potrebbe subire di nuovo un peggioramento. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che nei prossimi giorni l’alta pressione delle Azzorre invaderà il Nord Atlantico isolando una goccia fredda nei pressi del Golfo di Biscaglia. Questa configurazione favorirà l’arrivo di una serie di fronti perturbati sospinti da aria più umida sudoccidentale e alimentati da aria più fresca in quota. Da martedì sera i primicominceranno a coinvolgere il Nordovest per spostarsi quindi, in maniera piuttosto disorganizzata, verso le Alpi del Triveneto. Nei giorni successivi il tempo continuerà a essere spiccatamente instabile su almeno ...

News24_it : Temporali con grandine in diverse regioni: le previsioni - AaronHLandau : RT @MeteoSvizzera: Auguri a tutti gli scolari, studenti e docenti per questo inizio!! Oggi giornata soleggiata con massime che sfioreranno… - telodogratis : Temporali con grandine in diverse regioni: le previsioni - ledicoladelsud : Temporali con grandine in diverse regioni: le previsioni - MeteoSvizzera : Auguri a tutti gli scolari, studenti e docenti per questo inizio!! Oggi giornata soleggiata con massime che sfiorer… -