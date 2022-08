Taylor Swift, Midnights è il suo nuovo album (Di lunedì 29 agosto 2022) Taylor Swift, dopo aver trionfato agli MTV Video Music Awards con il video di ben 10 minuti (!) di All Too Well, brano del 2012 re-inciso, ha annunciato l’uscita di un nuovo album. pov: Taylor Swift ha appena salvato il 2022 pic.twitter.com/nBj3SfcUxG — love, giada (@intaysarms) August 29, 2022 Non una “Taylor’s Version”, ovvero un vecchio album inciso nuovamente, ma uno di inediti dopo gli ultimi due Folklore e Evermore del 2020. Il titolo scelto è Midnights, ovvero mezzenotti, dato che sono tutti brani scritti “durante le mie notti insonne sparse per tutta la vita”. I MIGHT BE OKAY BUT IM NOT FINE AT ALL!!! @TaylorSwift13 #VMAs pic.twitter.com/NAYhh71EvK — Video Music Awards (@vmas) August 28, ... Leggi su biccy (Di lunedì 29 agosto 2022), dopo aver trionfato agli MTV Video Music Awards con il video di ben 10 minuti (!) di All Too Well, brano del 2012 re-inciso, ha annunciato l’uscita di un. pov:ha appena salvato il 2022 pic.twitter.com/nBj3SfcUxG — love, giada (@intaysarms) August 29, 2022 Non una “’s Version”, ovvero un vecchioinciso nuovamente, ma uno di inediti dopo gli ultimi due Folklore e Evermore del 2020. Il titolo scelto è, ovvero mezzenotti, dato che sono tutti brani scritti “durante le mie notti insonne sparse per tutta la vita”. I MIGHT BE OKAY BUT IM NOT FINE AT ALL!!! @13 #VMAs pic.twitter.com/NAYhh71EvK — Video Music Awards (@vmas) August 28, ...

