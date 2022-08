Taylor Swift, dopo il trionfo ai Mtv VMAs, annuncia l’uscita del nuovo album (Di lunedì 29 agosto 2022) Taylor Swift vincitrice di tre premi ai Mtv VMAs tenutisi stanotte che l’hanno vista aggiudicarsi come Video of the year,Best Longform Video e Best Direction, ha annunciato a sorpresa l’uscita del suo prossimo album, “Midnights”, fuori venerdì 21 ottobre 2022. “Midnights” è il decimo album dell’artista, il primo inedito dopo le riedizioni “Taylor’s Version” di “Fearless” e “Red”. Il nuovo progetto, come dichiarato da Taylor, racchiude le storie di 13 notti insonni, una per ogni traccia del disco, avvenute in modo sparso nella vita della cantante. Taylor Swift, il nuovo album è Midnights Taylor ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 agosto 2022)vincitrice di tre premi ai Mtvtenutisi stanotte che l’hanno vista aggiudicarsi come Video of the year,Best Longform Video e Best Direction, hato a sorpresadel suo prossimo, “Midnights”, fuori venerdì 21 ottobre 2022. “Midnights” è il decimodell’artista, il primo ineditole riedizioni “’s Version” di “Fearless” e “Red”. Ilprogetto, come dichiarato da, racchiude le storie di 13 notti insonni, una per ogni traccia del disco, avvenute in modo sparso nella vita della cantante., ilè Midnights...

team_world : In scena questa sera dal Prudential Center di Newark, New Jersey, i #VMAs 2022?? Tra i nominati Harry Styles, Taylo… - ahsokastark : RT @_arianaswift_: Taylor Swift in una sola notte si é presentata a sorpresa ai #VMAs, ha vinto 3 premi tra cui il video of the year, ci ha… - lindahogws : RT @lvstit: da dove ha preso ispirazione taylor swift per il suo nuovo album: #MeetMeAtMidnight - fabiolasechix : RT @intaysarms: pov: taylor swift ha appena salvato il 2022 - AlbertoNeri95 : Io dico che il terzo duetto Taylor Swift - Bon Iver (che poi considerando i Big Red Machine sarebbe il quinto) ce lo meritiamo -