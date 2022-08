Tajani “Stato paghi la differenza delle bollette di quest' anno”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 29 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Un'idea per contenere gli aumenti del costo dell'energia “potrebbe essere quella di far pagare lecome l'scorso, con il sovrapprezzo a carico dello. Bisogna valutare se si può fare senza fare altro debito, se si possano trovare fondi in altro modo”, altrimenti “uno scostamento di bilancio potrebbe essere necessario”. Lo ha detto il vicepresidente e coordinatore unico di Forza Italia, Antonio, a “Non Stop News” su RTL 102.5. “Ino momento così difficile tutte le famiglie sono in difficoltà, non solo quelle meno abbienti, anche quelle del ceto medio. E dobbiamo assolutamente impedire che le imprese chiudano. Non è unaione che può essere rimandata al prossimo governo”.(ITALPRESS).