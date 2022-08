Sydney Sweeney sarà protagonista e produttrice di The Registration (Di lunedì 29 agosto 2022) L'attrice Sydney Sweeney sarà la protagonista e produttrice di The Registration, un nuovo film realizzato da Sony Pictures. Sydney Sweeney, la star di Euphoria e The White Lotus, sarà la protagonista di The Registration, un adattamento cinematografico del libro di Madison Lawson che verrà prodotto da Sony Pictures. Il romanzo verrà pubblicato il 27 settembre da CamCat Publishing e, attualmente, non sono state svelate. A firmare lo script del progetto cinematografico saranno Ben Collins e Luke Piortrowski, già autori di The Night House. La giovane attrice Sydney Sweeney sarà coinvolta come attrice e produttrice tramite la sua Fifty-Fifty ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 agosto 2022) L'attriceladi The, un nuovo film realizzato da Sony Pictures., la star di Euphoria e The White Lotus,ladi The, un adattamento cinematografico del libro di Madison Lawson che verrà prodotto da Sony Pictures. Il romanzo verrà pubblicato il 27 settembre da CamCat Publishing e, attualmente, non sono state svelate. A firmare lo script del progetto cinematografico saranno Ben Collins e Luke Piortrowski, già autori di The Night House. La giovane attricecoinvolta come attrice etramite la sua Fifty-Fifty ...

jensovly : ma perché sydney sweeney struccata mi assomiglia a grace di peaky blinders mah so matta stasera colpa della testa - asdadalex25 : @cr_christine @shelbysea91 @JonesinForTruth @CandiceNix8 @bigdogXVI @sydney_sweeney Troll ando comunist - withmy3rdeye : RT @steveparkver: anche sydney sweeney problematica io non mi fido più delle persone basta - LatikaSos : RT @ny_cares: sydney sweeney vi è sempre piaciuta per un unico motivo e cioè le tette è inutile che fate filosofia adesso sulla morale sua… - serpchi : @sydney_sweeney AHAHAHAHHAHAAHAH -