Svezia, traghetto in fiamme al largo delle coste: a bordo ci sono 300 persone (Di lunedì 29 agosto 2022) Un traghetto con a bordo 300 persone è in fiamme al largo delle coste svedesi: lo rendono noto le autorità. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Uncon a300è inalsvedesi: lo rendono noto le autorità. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

