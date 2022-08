Supplenze al 31 agosto o 30 giugno, cominciano le NOMINE. I bollettini pubblicati sui siti degli Uffici Scolastici. IN AGGIORNAMENTO (Di lunedì 29 agosto 2022) Supplenze anno scolastico 2022/23: comincia la pubblicazione dei bollettini con i docenti nominati in base alle preferenze espresse nella domanda presentata su Istanze online entro il 16 agosto ore 14. I docenti leggono dalla pubblicazione se e quale sede sono stati assegnati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 agosto 2022)anno scolastico 2022/23: comincia la pubblicazione deicon i docenti nominati in base alle preferenze espresse nella domanda presentata su Istanze online entro il 16ore 14. I docenti leggono dalla pubblicazione se e quale sede sono stati assegnati. L'articolo .

