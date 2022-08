Super veloce la ricarica degli iPhone14 ma solo per i Pro (Di lunedì 29 agosto 2022) I tempi di ricarica dei prossimi iPhone 14 (almeno di un paio di modelli) dovrebbero essere ridottissimi, quasi dimezzati rispetto a quelli degli iPhone 13. Manca poco più di una settimana al lancio dei nuovi melafonini (il prossimo 7 settembre all’interno del consueto Apple Event di fine estate) e si moltiplicano le anticipazioni inerenti i melafonini del 2022. Le ultime della serie provengono dall’informatore DuanRui, in arte @duanrui1205 su Twitter. In qualità di fonte abbastanza autorevole per il mondo Apple, proprio il tipster ha comunicato quella che dovrebbe essere una corposa novità hardware per i modelli più attesi d’autunno, specifichiamola dunque nel dettaglio. Soltanto gli iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max dovrebbero poter contare su una ricarica rapida a 30 W. Il salto sarebbe notevole rispetto alla passata generazione ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) I tempi didei prossimi iPhone 14 (almeno di un paio di modelli) dovrebbero essere ridottissimi, quasi dimezzati rispetto a quelliiPhone 13. Manca poco più di una settimana al lancio dei nuovi melafonini (il prossimo 7 settembre all’interno del consueto Apple Event di fine estate) e si moltiplicano le anticipazioni inerenti i melafonini del 2022. Le ultime della serie provengono dall’informatore DuanRui, in arte @duanrui1205 su Twitter. In qualità di fonte abbastanza autorevole per il mondo Apple, proprio il tipster ha comunicato quella che dovrebbe essere una corposa novità hardware per i modelli più attesi d’autunno, specifichiamola dunque nel dettaglio. Soltanto gli iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max dovrebbero poter contare su unarapida a 30 W. Il salto sarebbe notevole rispetto alla passata generazione ...

