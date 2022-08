Sul futuro di Ronaldo: c’è la notizia bomba! (Di lunedì 29 agosto 2022) Ultime ore bollenti di calciomercato, che si prepara a chiudere i battenti in pochi giorni, ma soprattutto le ultime ore di tentativi da parte dello United e di Cristiano Ronaldo per dirsi addio dopo una sola stagione e le turbolenze dei mesi estivi. Cristiano Ronaldo Manchester United Napoli A quanto pare dopo l’acquisto di Antony, il Manchester United sta prendendo in considerazione l’idea di spendere altri 100 milioni per Oshimen così da inserire Cristiano Ronaldo nella trattativa che lo legherebbe al club partenopeo. Secondo Sky Sport UK nelle prossime ore la trattativa potrebbe sbloccarsi e regalare uno scenario inaspettato. E’ ovvio che le condizioni dell’affare prevedono che lo stipendio del campione portoghese sia pagato interamente dal club inglese. Sullo sfondo però rimane sempre l’idea di un ritorno allo Sporting ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 29 agosto 2022) Ultime ore bollenti di calciomercato, che si prepara a chiudere i battenti in pochi giorni, ma soprattutto le ultime ore di tentativi da parte dello United e di Cristianoper dirsi addio dopo una sola stagione e le turbolenze dei mesi estivi. CristianoManchester United Napoli A quanto pare dopo l’acquisto di Antony, il Manchester United sta prendendo in considerazione l’idea di spendere altri 100 milioni per Oshimen così da inserire Cristianonella trattativa che lo legherebbe al club partenopeo. Secondo Sky Sport UK nelle prossime ore la trattativa potrebbe sbloccarsi e regalare uno scenario inaspettato. E’ ovvio che le condizioni dell’affare prevedono che lo stipendio del campione portoghese sia pagato interamente dal club inglese. Sullo sfondo però rimane sempre l’idea di un ritorno allo Sporting ...

