Südtirol | Pierpaolo Bisoli è il nuovo allenatore

(Di lunedì 29 agosto 2022) Con zero punti in tre giornate, un solo gol realizzato e ben otto subiti, la Serie B 2022/2023 non poteva iniziare peggio per il. Ci proverà quindi un, a cambiare rotta: il 55enne bolognese è stato ufficializzato in mattinata, dopo aver firmato un contratto che lo lega alla squadra fino al 30 giugno 2023 con opzione per la stagione successiva. Un veterano della serie cadetta,proverà una nuova impresa dopo essere riuscito a salvare per il rotto della cuffia il Cosenza pochi mesi fa tramite i playout contro il Vicenza. La presentazione avverrà domani mattina alle 10 al Media Point dell’FCS Center al centro sportivo di Maso Ronco. SportFace.