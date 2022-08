“Storia organizzata”. Manuel Bortuzzo allo scoperto con Angelica ma è subito polemica: il retroscena sulla nuova fidanzata (Di lunedì 29 agosto 2022) Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri, Storia inventata? Da alcuni giorni non si parla d’altro: la nuova relazione dell’ex gieffino. Pare infatti che dopo la Storia con Lulù Selassié il giovane triestino abbia ritrovato l’amore con la tiktoker 20enne Angelica Benevieri. Tutto nasce da una foto in cui i due si baciano. Alla domanda di un fan se fosse felice l’influencer ha risposto: “Tanto”. Insomma, sembra davvero un sogno, ma scoppiano subito diverse polemiche. Alcuni utenti criticano Manuel Bortuzzo perché poco tempo fa aveva annunciato che avrebbe mantenuto la massima discrezione sulle sue love story: “Dopo l’esperienza mediatica che ho avuto non dirò più nulla della mia vita privata. In quel caso ci stava, è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 agosto 2022)Benevieri,inventata? Da alcuni giorni non si parla d’altro: larelazione dell’ex gieffino. Pare infatti che dopo lacon Lulù Selassié il giovane triestino abbia ritrovato l’amore con la tiktoker 20enneBenevieri. Tutto nasce da una foto in cui i due si baciano. Alla domanda di un fan se fosse felice l’influencer ha risposto: “Tanto”. Insomma, sembra davvero un sogno, ma scoppianodiverse polemiche. Alcuni utenti criticanoperché poco tempo fa aveva annunciato che avrebbe mantenuto la massima discrezione sulle sue love story: “Dopo l’esperienza mediatica che ho avuto non dirò più nulla della mia vita privata. In quel caso ci stava, è ...

RadioIncontroPs : ?? 'Bambini e bambine nella storia del Novecento' il titolo scelto per l'edizione 2022 della Scuola estiva organizza… - mennuni_luca : RT @crpiemonte: E' dedicata alla storia dei panificatori di fine ottocento e inizio novecento la #Festadelpane che sarà organizzata il 27 e… - etoblo4example : @OfficialASRoma Non dei migliori gironi della storia del club. La trasferta in Bulgaria sarà difficile, e il Betis… - NuovaScintilla : 26/8/22.Cavarzere. Su proposta del Comune,in collaborazione con la coperativa'Goccia',a cura dell'archeologa Federi… - GuidoConforti3 : @erretti42 Scusa chi sarebbe (nomi) colluso con la criminalità organizzata? Non riuscite a prendere atto che la mag… -