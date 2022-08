Storia di come il maggiore inglese Charles Ingram tentò di truffare il famoso game show "Chi vuol essere milionario?" (Di lunedì 29 agosto 2022) Chi non ha mai sognato di diventare milionario almeno una volta nella vita? C’è chi continua a comprare biglietti della lotteria e chi, come Charles Ingram, ha cercato di truffare il celeberrimo quiz show Chi vuol essere milionario?. La Storia del tentativo di frode dell’ormai ex maggiore dell’esercito britannico, Charles Ingram, è raccontata in Quiz, miniserie trasformata in un film tv in onda questa sera alle 21,25 su Raiuno. “Quiz”, la miniserie. A sinistra Matthew Macfadyen, a destra Michael Sheen. “Quiz”, la miniserie ridotta in un film tv Diretto da Stephen Frears, due volte candidato all’Oscar, Quiz è la riduzione della miniserie britannica ispirata alla vera ... Leggi su iodonna (Di lunedì 29 agosto 2022) Chi non ha mai sognato di diventarealmeno una volta nella vita? C’è chi continua a comprare biglietti della lotteria e chi,, ha cercato diil celeberrimo quizChi?. Ladel tentativo di frode dell’ormai exdell’esercito britannico,, è raccontata in Quiz, miniserie trasformata in un film tv in onda questa sera alle 21,25 su Raiuno. “Quiz”, la miniserie. A sinistra Matthew Macfadyen, a destra Michael Sheen. “Quiz”, la miniserie ridotta in un film tv Diretto da Stephen Frears, due volte candidato all’Oscar, Quiz è la riduzione della miniserie britannica ispirata alla vera ...

